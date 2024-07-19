Зеленый оазис среди бетона создали жители одного из домов в Актау

В Актау двор жилого комплекса «Туран», расположенного в 19 микрорайоне, превратился в зеленый оазис. Работы по поливу и уходу за зелеными насаждениями выполняет объединение собственников имущества образцового жилого комплекса, сообщает пресс-служба акимата города.