Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала действия украинских властей, которые начали эксгумацию останков советских солдат из мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове.
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