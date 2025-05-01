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Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат

Захарова пришла в ярость из-за надругательства Киева над останками советских солдат

МОСКВА, 2 мая, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала действия украинских властей, которые начали эксгумацию останков советских солдат из мемориального комплекса «Холм Славы» во Львове.

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