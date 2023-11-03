Экскурсия для школьников состоялась на военном аэродроме в Челябинске

В рамках мероприятия ребятам показали учебные самолёты, а также боевые Су-34 и Су-24. Кроме этого, они посетили интерактивный зал, где можно посидеть в летной кабине и почувствовать себя пилотом самолёта или бортинженером.
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