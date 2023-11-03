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Закон, порядок, государство

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Экскурсия для школьников состоялась на военном аэродроме в Челябинске

Экскурсия для школьников состоялась на военном аэродроме в Челябинске

В рамках мероприятия ребятам показали учебные самолёты, а также боевые Су-34 и Су-24. Кроме этого, они посетили интерактивный зал, где можно посидеть в летной кабине и почувствовать себя пилотом самолёта или бортинженером.

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