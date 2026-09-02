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Татар-информ

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Руслан Гаджиев: Молодежь – будущее нашей страны

Руслан Гаджиев: Молодежь – будущее нашей страны

Важно сейчас вкладываться в развитие компетенций у молодых людей, потому что в будущем именно они будут определять будущее нашей страны.

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