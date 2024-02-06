Метеоролог Леус предрек 20-градусные морозы в Москве

Ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что мощный снегопад, который принесет в среду в Москву атмосферный вихрь атлантического происхождения, названный Ольга, прекратится уже в четверг, 8 февраля.
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