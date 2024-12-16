Татарстану выделили 9,3 тыс. разрешений на работу для иностранных работников

Татарстан получит 9,3 тысячи разрешений на работу для иностранных специалистов в 2025 году. В целом, общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных кадров составит почти 235 тысяч разрешений, сообщает РБК со ссылкой на данные Минтруда.