Татарстану выделили 9,3 тыс. разрешений на работу для иностранных работников

Татарстан получит 9,3 тысячи разрешений на работу для иностранных специалистов в 2025 году. В целом, общероссийская квота на привлечение квалифицированных иностранных кадров составит почти 235 тысяч разрешений, сообщает РБК со ссылкой на данные Минтруда.
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