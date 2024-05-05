Шурпа из баранины

Шурпа — традиционный суп, распространенный во многих кухнях Востока. Поскольку это блюдо вполне можно приготовить и на открытом огне, предлагаем вам на очередном пикнике приготовить шурпу из баранины по нашему рецепту.
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