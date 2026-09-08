Код будущего

Норильск только на первый взгляд суровый индустриальный город, отвоеванный у вечной мерзлоты. Каждый попадающий сюда уже через три рукопожатия понимает, что точнее говорить об очаге «вечной теплоты».
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