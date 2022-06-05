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Ремонтные работы охватят 10 участков муниципальных дорог в Шатуре

Ремонтные работы охватят 10 участков муниципальных дорог в Шатуре

В Шатуре в этом году приведут в порядок 10 автомобильных дорог в деревнях округа. Многие из этих участков не обновляли долгое время, жители очень ждали перемен и голосовали на портале «Добродел» за включение участков в перечень ремонтных работ.

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