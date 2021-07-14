Выборы, выборы, кандидаты … – кого увидят в бюллетенях уссурийцы

В Уссурийске, нареченным некогда портовым городом, все больше ощущается приближение одновременных выборов в Госдуму и краевой парламент: около ларьков с бртучами "Новые люди" раздают жидкое мыло, кандидаты от "Единой России" дружно стали советниками мэра, а коммунисты неожиданно заслужили упоминания в релизах местной Думы.
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