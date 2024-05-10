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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Гусева: «Договорились с «Динамо» на 90 процентов»

«Мы на 90 процентов договорились с «Динамо». Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте «Динамо» вы бы увидели информацию об этом.

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