OC: в Аргентине попугаи захватили город

Жители города в Аргентине пытаются справиться с нашествием попугаев, пишет Oddity Central. Иларио Аскасуби, маленький город на юге Аргентины, столкнулся с проблемой: десятки тысяч шумных попугаев буквально захватили улицы, нанеся ущерб на сумму в несколько миллионов долларов.