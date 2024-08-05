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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Планируем оставить Дюрэнта запасным, но будем полагаться на него все больше и больше»

«Если бы Кевин был с нами с первого дня, скорее всего, он выходил бы в стартовом составе. Таков был план.

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