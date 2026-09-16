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Пятый канал

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Сикорский опозорился во время интервью, говоря о России

Сикорский опозорился во время интервью, говоря о России

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна является единственным государством в Европе, которое имеет общие границы с Россией и Украиной, однако при этом не упомянул Белоруссию.

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