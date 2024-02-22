Этой весной Иордания возобновит прямое авиасообщение с Россией

Ближневосточная страна планирует увеличить турпоток из РФ. Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует возобновить прямые перелеты из Акабы в Москву в апреле, это позволит увеличить турпоток на курорт Красного моря, сообщил представитель управления по туризму Иордании Мажд Абу-Аркуба.