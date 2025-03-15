У меня не возникает вопрос: как бороться с мокрицей на грядках.

Она и вырасти – то не успевает. Почему? Сейчас расскажу. Это растение названо так за его предпочтение вырастать во влажных местах, а другое его название – звездчатка обыкновенная (средняя) и оно сложилось благодаря сходству его цветочков со звездами.
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