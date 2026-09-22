Зеленский вновь предлагает перемирие

Зеленский снова предложил перемирие. «Украина готова к прекращению огня без условий и переходу к дипломатии.
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Не бывает "частичного перемирия" - либо прекратить огонь для переговоров, либо продолжать военное противостояние.
Пытались договориться ранее. Достаточно вспомнить декабрь 2022 года:
«Благодаря участию ООН, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ… Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения», – сообщали в Минобороны РФ.
И что?...
Кому интересно, что предлагает это недоношенное чмо?