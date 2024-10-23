Процедуру конкурса на пост мэра Челябинска оживили губернатор и два юриста

Два участника конкурса на пост главы Челябинска заявили о нарушениях при его проведении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с жалобами на нарушение конкурсных процедур выступили Максим Бакулин и Георгий Невский.
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