Туристы, вернувшиеся с отдыха на Черном море, массово обращаются в суд: одна проблема за другой портят отпуск Ольга БезродняяОтдыхающие, вернувшиеся с Черного моря, массово жалуются на испорченный отпуск и зря потраченные деньги, а некоторые даже обращаются в суды с требованием компенсации.