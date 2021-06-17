Лето в Советском Союзе. Продолжение

Нет ничего дороже на земле Мгновений тех, что не вернуть обратно! Но в прошлое давно закрыта дверь, Мой детский смех вдали разносит эхо… Хочу назад, в родной СССР, Где было все для счастья Человека! Продолжение следует… https://back-in-ussr.