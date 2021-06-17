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Лето в Советском Союзе. Продолжение

Лето в Советском Союзе. Продолжение

Нет ничего дороже на земле Мгновений тех, что не вернуть обратно! Но в прошлое давно закрыта дверь, Мой детский смех вдали разносит эхо… Хочу назад, в родной СССР, Где было все для счастья Человека! Продолжение следует… https://back-in-ussr.

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Взгляд с другого ракурса
"Нет ничего дороже на земле Мгновений тех, что не вернуть обратно!" - лечиться тебе надо. Инфантилизм — незрелость в развитии, сохранение в поведении или физическом облике черт, присущих предшествующим возрастным этапам. Это лечится? Предлагаю изолировать совкодрочеров от общества. Поставить в клинике автомат с газировкой по 3 копейки - пусть пьют воду, пускают сопли и доживают там свой никчемный век. Да, и никакого интернета!

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