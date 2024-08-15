«Армия 2024»: ВС РФ получат ТОС-1А «Солнцепёк» на шасси танка Т-80 Тяжелые огнеметные системы (ТОС), состоящие на вооружении ВС РФ, считаются самым разрушительным неядерным средством поражения в мире.
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«Армия 2024»: ВС РФ получат ТОС-1А «Солнцепёк» на шасси танка Т-80 Тяжелые огнеметные системы (ТОС), состоящие на вооружении ВС РФ, считаются самым разрушительным неядерным средством поражения в мире.
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