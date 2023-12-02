Как оборудовать снеговую лопату фонариком

Если Вы живёте в каком-нибудь северном регионе, где зима длится полгода, где зимой световой день составляет 4-5 часов, а снег сыплет с редкими перерывами, то этот полезный совет для Вас! Утром, до ухода на работу, убрать снег с тротуара на своём участке, после снежной ночи, задача из разряда «миссия невыполнима»! Темень, хоть глаз выколи.