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Генерал ВС США Глен Ван Хёрк заявил, что у страны есть пробел в системе обеспечения безопасности

Генерал ВС США Глен Ван Хёрк заявил, что у страны есть пробел в системе обеспечения безопасности

Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что в их системе обеспечения безопасности есть серьёзный пробел, поскольку американские военные не смогли засечь случаи полёта китайских аэростатов над США, о которых ранее стало известно.

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