Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции России

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с 30-летием Дня Конституции Российской Федерации. В своем поздравлении глава региона отметил, что Основной закон страны уже три десятка лет определяет основы жизни общества и является фундаментом для стабильного развития государства.