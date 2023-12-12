Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем Конституции России

Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с 30-летием Дня Конституции Российской Федерации. В своем поздравлении глава региона отметил, что Основной закон страны уже три десятка лет определяет основы жизни общества и является фундаментом для стабильного развития государства.
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