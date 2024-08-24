Медийный футболист Маврин: "Амкал" готов физически не хуже профессионалов

Полузащитник медийного футбольного клуба "Амкал" Василий Маврин высказался о разнице в физической подготовке игроков медийных команд и профессиональных клубов после победы "Амкала" во втором раунде Пути регионов Кубка России над одним из лидеров группы "Золото" Второй лиги А московским "Велесом".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии