Медийный футболист Маврин: "Амкал" готов физически не хуже профессионалов

Полузащитник медийного футбольного клуба "Амкал" Василий Маврин высказался о разнице в физической подготовке игроков медийных команд и профессиональных клубов после победы "Амкала" во втором раунде Пути регионов Кубка России над одним из лидеров группы "Золото" Второй лиги А московским "Велесом".