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Медийный футболист Маврин: "Амкал" готов физически не хуже профессионалов

Медийный футболист Маврин: "Амкал" готов физически не хуже профессионалов

Полузащитник медийного футбольного клуба "Амкал" Василий Маврин высказался о разнице в физической подготовке игроков медийных команд и профессиональных клубов после победы "Амкала" во втором раунде Пути регионов Кубка России над одним из лидеров группы "Золото" Второй лиги А московским "Велесом".

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