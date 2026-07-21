Завершился чемпионат Ботсваны по шахматам среди женщин

Победительницей чемпионата Ботсваны по шахматам среди женщин в Габороне (Ботсвана) стала Онкеметсе Фрэнсис 21 июля, итоги турнира опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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