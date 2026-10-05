Женщина несколько раз воткнула нож в спину ребенка на улице

В американском городе Чикаго женщина нанесла смертельные ножевые ранения семилетней девочке. Об этом сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на данные местных правоохранительных органов.
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