Чеснок + имбирь + куркума.

Для профилактики вирусных инфекций не обязательно приобретать дорогостоящие аптечные препараты. Все компоненты для создания противовирусного средства есть под рукой - это чеснок, имбирь и куркума.
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