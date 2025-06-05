Окрошка стала главным летним блюдом у нижегородцев

Окрошка признана самым популярным летним блюдом среди жителей Нижнего Новгорода. Такие данные приводит совместное исследование сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговой сети «Перекрёсток».
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