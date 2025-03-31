Аналитики сообщают о снижении цен на аренду квартир в России

Тенденция фиксируется уже шестой месяц.В России на протяжении полугода дешевеет аренда квартир. Как пишут "Ведомости", снижение стоимости долгосрочной аренды за последнее время зафиксировано в городах-миллионниках.
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