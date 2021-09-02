В Актобе обрушилось здание фонда «Даму»

В результате ЧП пострадали два человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обрушение кровли и второго этажа в здании фонда развития предпринимателей «Даму» произошло первого сентября, сообщение спасателям об этом поступило в 19:45.
В результате ЧП пострадали два человека, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Обрушение кровли и второго этажа в здании фонда развития предпринимателей «Даму» произошло первого сентября, сообщение спасателям об этом поступило в 19:45.
Свежие комментарии