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Царьград

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Юрий Кудинов рассказал о страхе перед крокодилами на Кубке мира

Юрий Кудинов рассказал о страхе перед крокодилами на Кубке мира

Пятикратный чемпион мира Юрий Кудинов рассказал о своих переживаниях на соревнованиях в Мексике. Пловец плыл в окружении крокодилов и поделился, что это был единственный случай, когда ему было некомфортно.

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