Выпуск сельхозоборудования в Москве с начала года вырос на четверть

Объем выпуска оборудования и машин для сельского хозяйства в столице с начала года вырос на 25,3%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
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