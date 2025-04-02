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Выпуск сельхозоборудования в Москве с начала года вырос на четверть

Выпуск сельхозоборудования в Москве с начала года вырос на четверть

Объем выпуска оборудования и машин для сельского хозяйства в столице с начала года вырос на 25,3%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

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