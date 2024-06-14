Вертолет Ми-35 "Летающая БМП" ударил по подразделениям ВСУ ракетами С-8

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Вертолет Ми-35, известный как "Летающая БМП" и реинкарнация легендарного судна Ми-24В, нанес сокрушительный удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Север" на спецоперации.

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