Вертолет Ми-35 "Летающая БМП" ударил по подразделениям ВСУ ракетами С-8

Вертолет Ми-35, известный как "Летающая БМП" и реинкарнация легендарного судна Ми-24В, нанес сокрушительный удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск "Север" на спецоперации.
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