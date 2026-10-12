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Царьград

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"Всё, приехали": Генерал Гурулёв заявил о начале конца на Украине. Коллапс заденет и Европу

"Всё, приехали": Генерал Гурулёв заявил о начале конца на Украине. Коллапс заденет и Европу

Генерал Андрей Гурулёв заявил о начале конца на Украине: "Всё, приехали". Удары ВС России уже лишили страну собственных доходов, экономика и вся социальная сфера рушатся по принципу домино.

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