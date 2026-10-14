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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Джо: «В Детройте все говорят, что у меня особенное имя. Что мне здесь самое место»

Защитник Айзейя Джон перебрался в « Детройт » этим летом в результате обмена. Чемпион НБА в составе «Тандер» быстро обживается на новом месте.

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