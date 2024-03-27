Любитель потных негров и телефонных звонков Макрон отметился поразительным заявлением. По его словам, "было бы цинично использовать нападение на концертный зал в Подмосковье для настраивания людей против Украины".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии