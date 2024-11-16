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Умерла Светлана Светличная

Умерла Светлана Светличная

Заслуженная артистка ушла из жизни в хосписе после тяжелой продолжительной болезни.Несколько минут назад появились сообщения СМИ о том, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная ушла из жизни на 84-м году жизни.

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