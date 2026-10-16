Трамп превратил Крым в остров, «с четырёх сторон омываемый океаном» Дональд Трамп фактически превратил полуостров Крым в океанический остров, заявив, что он со всех сторон омывается океаном.
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доня, видать, обучался в савейскай школе .. выпускники савейских школ именно Так "знали" география