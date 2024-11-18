Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 715 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lana_Borei Иванова
    Оборона всу рушится после посещения зеленским, потому что солдаты видят этого вонючего клопа и понимают, что он недос...Прощальный визит....
  • Русский Россиянин
    Не официально, на словах дали команду Зеленскому, чтобы если что, всё свалить на него, а он и проболталсяБайден ничего не ...
  • Сергей Карабухин
    ...Глупый, безмозглый, конченный наркоман, мозг отсутствует совсем...ZERO.........Из-за этого кровавого клоуна уже по...Прощальный визит....

Дипломат Жданова назвала семь стран, поставляющих Киеву БПЛА

Дипломат Жданова назвала семь стран, поставляющих Киеву БПЛА

Русский дипломат Юлия Жданова перечислила страны, которые активнее всего поставляют киевскому режиму беспилотники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх