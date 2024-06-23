НАК: при контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков

Ранее силовые структуры региона сообщали об уничтожении не менее шести бандитов Пять боевиков удалось нейтрализовать в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
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