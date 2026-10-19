Калужская область получит 86 млн рублей из 1,7 млрд рублей, выделенных Минпромторгу из резервного фонда Правительства РФ на развитие экспорта.
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