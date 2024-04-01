В Банке России заявили, что не обсуждают рост тарифов на полисы ОСАГО

В Банке России пока не обсуждают рост тарифов на полисы ОСАГО, заявил в интервью aif.ru руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.
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