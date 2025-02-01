Друзья, на Рутубе и в ВК вышел Новый ролик

Друзья, на и в ВК вышел Новый ролик! Адольф Трамп и Илон Геббельс. Новый план "ОСТ" Сделка То, что заявил Трамп, вполне укладывается в логику идеолога "Великой Германии" "Великой Америки".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Друзья, на и в ВК вышел Новый ролик! Адольф Трамп и Илон Геббельс. Новый план "ОСТ" Сделка То, что заявил Трамп, вполне укладывается в логику идеолога "Великой Германии" "Великой Америки".
Свежие комментарии