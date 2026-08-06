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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФАС признала ненадлежащей наружную рекламу «Фонбет ТВ». В ней использовался образ футбольного тренера

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей наружную рекламу «Фонбет ТВ». «Служба установила, что в рекламной кампании «Фонбет ТВ» содержатся нарушения требований действующего законодательства В мае-июне 2026 года в Москве распространялась наружная реклама букмекерских услуг «Фонбет», в которой использовался образ футбольного тренера.

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