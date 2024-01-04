Пик магнитных бурь в Забайкалье придется на лето этого года

Летом этого года наступит пик магнитных бурь, которые будут наблюдаться на протяжении 11 лет. Ученые из NASA провели исследования и выяснили, что в середине этого года будет достигнут максимум солнечной активности.
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