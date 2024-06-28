Politico: члены Демпартии обсудили замену Байдена другим кандидатом на выборах

Прошедшие в Атланте дебаты с участием действующего президента США Джо Байдена провалились. Демократы запаниковали настолько, что задумались о замене выдвиженца всего за четыре месяца до выборов, сообщило издание Politico.
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