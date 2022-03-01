«Расизм ушел из законов в менталитет, но видны перемены. То, что делаю я, 30-40 лет назад не было возможно для игрока». Тюрам о борьбе с дискриминацией

Лилиан Тюрам считает необходимым обучать молодых людей выступать против расизма. «Расизм перестал быть частью законодательства и стал частью менталитета.

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