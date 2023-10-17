Только каждая десятая бутылка импортного коньяка соответствует ГОСТу

Только каждая десятая бутылка коньяка, которая ввозится в Россию, соответствует ГОСТу. Больше всего несоответствий по качеству выявили в армянских брендах, есть они у молдавских и белорусских производителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии