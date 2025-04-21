‼️Появилось видео задержания и опроса жителя Симферополя, который сотрудничал с СБУ Он рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник.
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‼️Появилось видео задержания и опроса жителя Симферополя, который сотрудничал с СБУ Он рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник.